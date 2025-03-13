В Башкирии кадровую программу для участников СВО продлили до конца марта.

В Башкирии регистрация участников специальной военной операции для участия в программе «Герои Башкортостана» продлена до 31 марта 2025 года.
Участники СВО из Башкирии проявляют при выполнении боевых задач на передовой мужество и отвагу, отметил Глава республики Радий Хабиров.
Радий Хабиров подчеркнул, что среди военнослужащих есть те, у кого на фронте сформировались качества, очень важные для эффективных управленцев, государственных и муниципальных служащих.
Напомним, по поручению Владимира Путина в регионах страны запущены программы подготовки управленцев из числа участников специальной военной операции — аналог федеральной кадровой программы «Время героев». В республике она называется «Герои Башкортостана», программа стартовала 24 февраля 2025 года. О ней объявил Глава республики Радий Хабиров.
По состоянию на 10 марта для участия в ней подали уже более 900 заявок. Более половины из них — действующие участники СВО. 93% подавших заявки — жители нашей республики, 7% — из 36 регионов России.
По словам полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, в региональных кадровых программах в ПФО зарегистрировалось уже более 5 тысяч человек.
Подробнее об условиях участия — на сайте героиБашкортостана.рф.