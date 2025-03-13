С 1 января Украина прекратила прокачку газа в Европу по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. Этим воспользовалось российское командование, была разработана операция «Поток». Более месяца длилась подготовка. И, наконец, в ночь на 8 марта по пустой газовой трубе в Суджу в тыл врагу вышли 800 российских штурмовиков. Выход на поверхность из трубы на газораспределительной станции находится на окраине города. Украинские СМИ и telegram-каналы как всегда врали, что операция оказалась для российских военных неудачной, а всех штурмовиков они перебили при выходе из трубы. На самом деле операция прошла более чем успешно. При виде появившихся у них в тылу российских военных у солдат ВСУ началась паника — фронт обрушился. На сегодняшний день российские военные полностью освободили город Суджу. Под контролем ВСУ пока остаются лишь четыре курских приграничных поселка.