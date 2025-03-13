Освобожденные из украинского плена двое свердловских солдат срочной службы Владимир Г. и Егор А. рассказали о том, как попали в плен и что им пришлось пережить за последующие семь месяцев. Поговорить с освобожденными из плена удалось корреспонденту RT.
ЕАН писал о том, что штурмовая российская группа, которая 8 марта через газопровод проникла на окраину Суджи, освободила двух военнослужащих, призванных из Свердловской области. Один из них — из Дегтярска, а другой — из поселка Махнево Алапаевского района. При освобождении поселка под Суджей российские военные обнаружили помещение, где содержались наши пленные. Один из штурмовиков оказался десантником из Новой Ляли. Он спросил у пленных, нет ли среди них свердловчан, и двое откликнулись.
Владимир и Егор рассказали, что после учебки в Екатеринбурге их направили служить в Курскую область. Когда началось украинское вторжение 6 августа 2024 года, они находились в приграничном поселке Свердликово. Вместе со своими товарищами они отбивались, пока не кончились патроны. А потом их всех разметало, и они потеряли друг друга. Срочники почти две недели прятались в соседних населенных пунктах, а потом попали в плен.
Украинские военные проверяли пленных. У срочников не было документов, так как они сгорели, их допрашивали три раза, но в итоге им поверили и оставили в живых для обменного фонда. Наших контрактников, попавших в плен, расстреляли сразу. Также украинцы расстреливали мирных жителей, кто не мог предоставить свои документы, доказать, что он местный житель.
Корреспонденту RT удалось связаться с дедушкой Владимира Г. Он рассказал. что внук учился на механика, а в армию его призвали в декабре 2023 года.
«Когда звонил, говорил что все тихо и спокойно у них, еда нормальная, парни с ним служат отличные. А потом все это случилось. Мы даже не знали, жив он или убит. Все по-разному говорили: кто — погиб, кто — раненый, кто — в госпитале. А вчера ночью сын позвонил и сказал, что внук живой».
Отец Владимира Г., Андрей, не мог сдержать слез счастья.
«Мы вчера с ним созванивались. Я рад, очень рад. Столько месяцев! Не верится даже. Он звонит: “Пап, привет!” Я заплакал даже. Вы меня извините, я просто плачу. Мы вообще думали, что он мертв».
Напомним, вторжение украинских войск в Россию началось 6 августа 2024 года. ВСУ удалось оккупировать Суджанский и часть Кореневского районов области. С тех пор российские военные понемногу отвоевывали территории, но коренной перелом произошел 8 марта. После этого в течение четырех суток удалось сделать то, что не получалось семь месяцев.
С 1 января Украина прекратила прокачку газа в Европу по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. Этим воспользовалось российское командование, была разработана операция «Поток». Более месяца длилась подготовка. И, наконец, в ночь на 8 марта по пустой газовой трубе в Суджу в тыл врагу вышли 800 российских штурмовиков. Выход на поверхность из трубы на газораспределительной станции находится на окраине города. Украинские СМИ и telegram-каналы как всегда врали, что операция оказалась для российских военных неудачной, а всех штурмовиков они перебили при выходе из трубы. На самом деле операция прошла более чем успешно. При виде появившихся у них в тылу российских военных у солдат ВСУ началась паника — фронт обрушился. На сегодняшний день российские военные полностью освободили город Суджу. Под контролем ВСУ пока остаются лишь четыре курских приграничных поселка.