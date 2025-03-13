В Ростове двух граждан Украины осудили за шпионаж и поджоги машин со знаком Z

В Ростове-на-Дону за шпионаж и поджоги машин со знаком Z осудили двух граждан Украины. Они получили длительные сроки заключения. Эту информацию 13 марта подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Мужчина получил 22 года колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штраф в 550 тысяч рублей. Женщине назначили 18 лет колонии общего режима, — прокомментировали в инстанции.
Оказалось, что мужчину осудили по семи уголовным статьям, женщину — по двум.
По данным следствия, в мае 2022 года неизвестный сотрудник ГУР Минобороны Украины связался с экстремистом в Бердянске Запорожской области и предложил ему вступить в состав террористического сообщества. Мужчина согласился и с января по февраль 2023 года привлек сообщницу.
Женщина с одобрения своего подельника выбрала три машины с наклейкой Z и подожгла их с использованием самодельного зажигательного изделия.
Сам же экстремист за деньги вел наблюдение и передавал информацию о передвижениях военной техники и личного состава ВС РФ, а также сообщал о местах нахождения российских средств ПВО. Кроме этого, он планировал взорвать машину военных на территории Мариуполя ДНР и приобрел для этого СВУ, но задачу выполнить не смог.
Двух участников террористического сообщества задержали в 2024 году.