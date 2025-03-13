В Ростове двух граждан Украины осудили за шпионаж и поджоги машин со знаком Z

Сам же экстремист за деньги вел наблюдение и передавал информацию о передвижениях военной техники и личного состава ВС РФ, а также сообщал о местах нахождения российских средств ПВО. Кроме этого, он планировал взорвать машину военных на территории Мариуполя ДНР и приобрел для этого СВУ, но задачу выполнить не смог.