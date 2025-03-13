Из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией

В тот же день помощник главы МЧС Юрий Мезинов сообщал, что в Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести. В конце февраля Александр Хинштейн сообщал, что в реестр пропавших без вести жителей региона были внесены 1,9 тыс. человек.