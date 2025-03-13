Минобороны сообщило об освобождении Суджи

Площадь Суджи — 434 га. Город расположен на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной. С 2004 года Суджа представляет собой муниципальное образование в составе одноименного городского поселения и является центром Суджанского района. По данным Росстата на январь 2024 года, в городе проживал 4941 человек.