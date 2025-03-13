13 марта Минобороны сообщило, что российские войска вернули под контроль город Суджу.
На фото: Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ.
По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли более 340 военнослужащих за сутки в Курской области. Российские подразделения отразили одну контратаку противника.
На фото: Снаряды иностранного производства калибра 155 мм в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
«Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА», — «РИА Новости» цитируют сообщение Министерства обороны РФ.
На фото: Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
Согласно заявлению начальника Генштаба ВС РФ потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек.
На фото: Село Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденное российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
12 марта «РИА Новости» сообщали, что центр Суджи возвратился под контроль российской армии, бойцы ВС РФ подняли флаг России на центральной площади возле здания администрации.
На фото: Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) «Каштана» спецназа «Ахмат» в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
12 марта президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
На фото: Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск.
Сотрудники МЧС России продолжают эвауировать людей из опасной зоны. В Судже и других населенных пунктах Курской области найдены порядка ста местных жителей, числившихся пропавшими без вести.
На фото: Мирные жители во время эвакуации спецназом «Ахмат» из Суджанского района.
На фото: Мирный житель во время эвакуации спецназом «Ахмат» из Суджанского района.