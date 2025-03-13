Как выглядит Суджа после освобождения от ВСУ. Фото

«Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА», — «РИА Новости» цитируют сообщение Министерства обороны РФ.