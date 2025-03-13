Forbes: Россия подбила все шведские танки на Украине

Как утверждают украинцы, дополнительная броня работает. По их словам, один бронированный Leopard 1A5 недавно отбился от восьми российских беспилотников, прежде чем еще три добили его окончательно. Согласно Forbes, из 259 Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5, которые союзники Киева обязались поставить с 2023 года, большинство уже прибыли на Украину, и только около 30 из них на данный момент уничтожены.