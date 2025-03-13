Forbes: Россия подбила все шведские танки на Украине

Согласно статье, Strv 122 — это 63-тонные четырехместные шведские версии немецких танков Leopard 2A5. Однако шведские танки, по словам украинского танкиста, «более совершенны» по сравнению с базовыми немецкими Leopard 2A5. Недавно один уцелевший Strv 122 появился на украинском телевидении. Это доказывает, что шведские танки, несмотря на урон, который нанесли им российские войска, остаются в строю.
Во-первых, достижениями немецких и шведских инженеров. Во-вторых, изобретательностью украинских инженеров, которым приходится ремонтировать эвакуированную с поля боя поврежденную технику. И, в-третьих, дополнительной защитой, которую устанавливают на западные танки украинские военные.
Речь идет об экранах от беспилотников, которые натягиваются на изготовленные по индивидуальному заказу рамы. «В нашем батальоне нет ни одного танка без экранов», — признался танкист 21-й механизированной бригады ВСУ в интервью телеканалу.
Как утверждают украинцы, дополнительная броня работает. По их словам, один бронированный Leopard 1A5 недавно отбился от восьми российских беспилотников, прежде чем еще три добили его окончательно. Согласно Forbes, из 259 Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5, которые союзники Киева обязались поставить с 2023 года, большинство уже прибыли на Украину, и только около 30 из них на данный момент уничтожены.