Группировка «Север» противостоит врагу на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие группировки «Запад» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 220 боевиков. Также украинская сторона лишилась четырех бронетранспортеров М113, трех автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки — более 225 человек. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Бойцы группировки «Центр» продавили оборону ВСУ
Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 475 бойцов, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ превысили 180 человек. Также российские бойцы уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии.
Бойцы «Днепр» ударили по противнику в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» поразили три бригады противника в районах населенных пунктов Никольское, Бургунка, Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.
«Уничтожены до 55 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления, местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 147 БПЛА самолетного типа.