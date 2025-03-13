В Каменске-Уральском простятся с 23-летним военным, погибшим на СВО

«Дмитрий погиб при выполнении поставленной боевой задачи. В памяти родных и близких он останется хорошим братом, любящим сыном, храбрым отцом», — рассказали в администрации Каменска-Уральского.
За героизм и самоотверженность в сентябре 2023 года его наградили орденом Мужества.
Дмитрий родился в Каменске-Уральском. В ноябре 2021 года он был призван на срочную службы. Через год он подписал контракт и отправился в зону спецоперации.
Церемония прощания с бойцом пройдет в 13:00 14 марта на Аллее Славы. Похоронят его на Ивановском кладбище.