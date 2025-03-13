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В Каменске-Уральском простятся с 23-летним военным, погибшим на СВО

В Каменске-Уральском в пятницу, 14 марта, простятся с 23-летним Дмитрием П., погибшим в зоне спецоперации. Его не стало в мае 2024 года.

«Дмитрий погиб при выполнении поставленной боевой задачи. В памяти родных и близких он останется хорошим братом, любящим сыном, храбрым отцом», — рассказали в администрации Каменска-Уральского.

За героизм и самоотверженность в сентябре 2023 года его наградили орденом Мужества.

Дмитрий родился в Каменске-Уральском. В ноябре 2021 года он был призван на срочную службы. Через год он подписал контракт и отправился в зону спецоперации.

Церемония прощания с бойцом пройдет в 13:00 14 марта на Аллее Славы. Похоронят его на Ивановском кладбище.