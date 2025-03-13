Наставником программы для участников СВО «Время героев Петербурга» будет Беглов

А 11 февраля начался первый этап отбора кандидатов. Компьютерное тестирование позволило определить уровень их базовых знаний. Второй этап состоял из деловой игры, где оценивали управленческие навыки. Те, кто показал лучшие результаты, приступят к обучению в конце марта, оно продлится примерно 1 год.