ФСБ предотвратила рассылку бомб нижегородским бойцам СВО

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали россиянина 2003 года рождения. В марте он забрал из пяти схронов в Челябинске самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы, и отправил их «Почтой России». Бомба должна была сработать, когда адресат откроет коробку, но силовики обнаружили эти посылки раньше, в челябинском аэропорту. Позже сотрудники ФСБ нашли в городе еще один тайник, где лежали четыре таких же бомбы.