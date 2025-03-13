На передовой погиб монах Раифского монастыря — доброволец СВО

Информацию о гибели монаха Питирима (в миру Андрей Власов) подтвердил игумен Гавриил Рожнов, наместник обители.
Уроженец Свердловской области Андрей Власов, прежде чем принять монашество, служил в армии и работал на металлургическом заводе. Крестившись в 1996 году, он позднее активно включился в церковную жизнь, трудился в различных монастырях, восстанавливал храмы.
В 2020 году он приехал в Раифский монастырь, где нес послушание и помогал в алтаре и на клиросе. В августе прошлого года он принял постриг с именем Питирим. Осенью того же года 56-летний монах добровольно вступил в ряды участников СВО.
Отец Питирим погиб в результате осколочного ранения.
Братия Раифского монастыря возносит молитвы об упокоении души погибшего. Свои соболезнования также выразил митрополит Кирилл.