Путин заявил о полном контроле ВС РФ ситуации в Курской области

«Ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции, это полная изоляция и полный огневой контроль», — сказал глава государства.
По словам Путина, управление украинскими войсками внутри зоны вторжения утрачено. Он добавил, украинские военные ранее пытались выходить оттуда небольшими группами, однако теперь это невозможно из-за контроля российскими войсками.
Накануне Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил (ВС) России. Во время встречи начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту об успехах российской армии в регионе.
Тогда же президент отметил необходимость отношения к пленным украинским боевикам в Курской области как к террористам. При этом Путин напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.
Кроме того, по словам Герасимова, российские военные освободили более 1100 кв. км территории в курском приграничье. Он добавил, что украинские войска в Курской области окружены и будут разгромлены в кратчайшие сроки.
Позже, 13 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о появлении Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем, заявил, что российский лидер решительно настроен в ближайшее время полностью освободить Курскую область от украинских боевиков.