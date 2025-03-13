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Путин заявил о полном контроле ВС РФ ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил 13 марта, что ситуация в Курской области находится полностью под контролем российских военных, а группировка Вооруженных сил Украины в полной изоляции.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции, это полная изоляция и полный огневой контроль», — сказал глава государства.

По словам Путина, управление украинскими войсками внутри зоны вторжения утрачено. Он добавил, украинские военные ранее пытались выходить оттуда небольшими группами, однако теперь это невозможно из-за контроля российскими войсками.

Накануне Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил (ВС) России. Во время встречи начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту об успехах российской армии в регионе.

Тогда же президент отметил необходимость отношения к пленным украинским боевикам в Курской области как к террористам. При этом Путин напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

Кроме того, по словам Герасимова, российские военные освободили более 1100 кв. км территории в курском приграничье. Он добавил, что украинские войска в Курской области окружены и будут разгромлены в кратчайшие сроки.

Позже, 13 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о появлении Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем, заявил, что российский лидер решительно настроен в ближайшее время полностью освободить Курскую область от украинских боевиков.