Путин заявил, что у сил ВСУ в Курской области есть только два выхода

Президент Владимир Путин рассказал о своей поездке в Курскую область. Он указал, что был в регионе вчера. «Там ситуация полностью под нашим контролем», а «группировка, вторгнувшаяся на нашу территорию, полностью в изоляции, управление украинскими войсками утрачено», сказал президент. Путин указал на то, что, если пару недель ВСУ пытались выходить небольшими группами, теперь это невозможно, как и вывести технику.