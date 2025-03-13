Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 13 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 67 150 человек. Уничтожено 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.