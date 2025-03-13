Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 13 марта 2025 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 340 человек, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 67 150 человек. Уничтожено 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа
В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа. В районах Гончаровка, Гуево, Заолешенка и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражена одна контратака противника, рассказали в Минобороны.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Варачино, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.