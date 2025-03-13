Фотокорреспондент «Коммерсанта» Жданов попал под обстрел ВСУ в Курской области

Фотокорреспондент «Коммерсанта» Анатолий Жданов попал под обстрел украинских боевиков в Курской области, в селе Казачья Локня. При ударе по журналистам нацисты использовали, по своему обыкновению, кассетные боеприпасы для максимального поражения. О произошедшем сообщает «Ъ».
«По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 м. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда», — цитирует сайт военного корреспондента телеканала «Звезда» Антона Войтовича.
Съёмочная группа «Звезды» была в том же месте, где в момент удара боевиков находился Жданов. Журналисты снимали процесс эвакуации местных жителей, и укронацисты целились именно по месту сбора гражданских, откуда их должны были вывозить из освобождённых районов. Также, помимо упомянутых журналистов, в Казачьей Локне находились представители французской прессы, которые успели укрыться в доме. Также напомним, что Анатолий Жданов до работы в «Коммерсанте» трудился в «Комсомольской правде» и мы рады, что никто из коллег не пострадал.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики нанесли удар по журналистам в Курской области кассетными боеприпасами, стремясь при отступлении поразить как можно больше гражданских.