Фотокорреспондент «Коммерсанта» Жданов попал под обстрел ВСУ в Курской области

Съёмочная группа «Звезды» была в том же месте, где в момент удара боевиков находился Жданов. Журналисты снимали процесс эвакуации местных жителей, и укронацисты целились именно по месту сбора гражданских, откуда их должны были вывозить из освобождённых районов. Также, помимо упомянутых журналистов, в Казачьей Локне находились представители французской прессы, которые успели укрыться в доме. Также напомним, что Анатолий Жданов до работы в «Коммерсанте» трудился в «Комсомольской правде» и мы рады, что никто из коллег не пострадал.