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Reuters: США возобновляют поставки ВСУ дальнобойных бомб GLSDB

Бомбы GLSDB позволяют атаковать цели на расстоянии до 161 километра.

Соединённые Штаты возобновляют поставки Киеву дальнобойных бомб GLSDB, информирует Reuters.

Агентство ссылается на источники.

«Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе. Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад», — говорится в публикации.

В материале сказано, что речь идёт о модернизированных бомбах.

Бомбы GLSDB позволяют атаковать цели на расстоянии до 161 километра. Они производятся и используются государствами Североатлантического альянса.

Производством бомб занимаются концерны Boeing и Saab Group, а для их использования применяются установки HIMARS.

В мае 2024 года Вооружённые силы Украины впервые применили американскую бомбу GLSDB при обстреле Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате атаки было повреждено три дома.

Ранее сообщалось, что Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS.