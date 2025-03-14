Reuters: США возобновляют поставки ВСУ дальнобойных бомб GLSDB

Соединённые Штаты возобновляют поставки Киеву дальнобойных бомб GLSDB, информирует Reuters.
Агентство ссылается на источники.
«Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе. Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад», — говорится в публикации.
В материале сказано, что речь идёт о модернизированных бомбах.
Бомбы GLSDB позволяют атаковать цели на расстоянии до 161 километра. Они производятся и используются государствами Североатлантического альянса.
Производством бомб занимаются концерны Boeing и Saab Group, а для их использования применяются установки HIMARS.
В мае 2024 года Вооружённые силы Украины впервые применили американскую бомбу GLSDB при обстреле Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате атаки было повреждено три дома.
Ранее сообщалось, что Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS.