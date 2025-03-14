Алаудинов доложил о погибших в оккупации ВСУ жителях Суджи

В настоящее время активно начала поступать информация о погибших в оккупации ВСУ мирных жителях. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что среди эвакуированных жителей Суджи нашлись и те, кто был объявлен пропавшими без вести.