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Коц и Поддубный обратились к украинскому пропагандисту Бутусову* из Суджи

Российские военкоры Коц и Поддубный побывали в Судже.

Источник: Комсомольская правда

Российский военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный приехал в освобожденную Суджу, где в прошлом году получил серьезные ранения. Видео с Поддубным опубликовал военкор KP.RU Александр Коц в Telegram-канале.

«Вместе с Евгеничем [Евгением Евгеньевичем Поддубным] зашли в Суджу. На западных окраинах еще остаются очаги сопротивления. При этом повальное бегство закончилось, противник приходит в себя и пытается закрепиться», — сообщил Коц.

Он также обратился к украинскому военному корреспонденту Юрию Бутусову*, который полгода назад насмехался над тяжелым ранением Поддубного.

Напомним, что в августе 2024 года Поддубный выжил после атаки дрона на его автомобиль в Курской области. Он приехал в регион, чтобы освещать вторжение украинских войск.

Ранее Коц пообщался с пленными бойцами ВСУ и узнал, что они думают об СВО и о Владимире Зеленском.

* — Признан экстремистом в РФ.