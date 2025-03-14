Коц и Поддубный обратились к украинскому пропагандисту Бутусову* из Суджи

Российский военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный приехал в освобожденную Суджу, где в прошлом году получил серьезные ранения. Видео с Поддубным опубликовал военкор KP.RU Александр Коц в Telegram-канале.
«Вместе с Евгеничем [Евгением Евгеньевичем Поддубным] зашли в Суджу. На западных окраинах еще остаются очаги сопротивления. При этом повальное бегство закончилось, противник приходит в себя и пытается закрепиться», — сообщил Коц.
Он также обратился к украинскому военному корреспонденту Юрию Бутусову*, который полгода назад насмехался над тяжелым ранением Поддубного.
Напомним, что в августе 2024 года Поддубный выжил после атаки дрона на его автомобиль в Курской области. Он приехал в регион, чтобы освещать вторжение украинских войск.
Ранее Коц пообщался с пленными бойцами ВСУ и узнал, что они думают об СВО и о Владимире Зеленском.
* — Признан экстремистом в РФ.