Бусаргин: силы ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью

Российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Саратовской областью, проинформировал Роман Бусаргин.
Губернатор уточнил, что угроза атаки беспилотников снята.
«Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА. Угроза снята», — написал он в Telegram.
В «Росавиации» заявили, что в воздушной гавани Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.
«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушёл” один самолёт», — рассказал представитель федерального агентства Артём Кореняко.
Он подчеркнул, что ограничения были установлены для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.