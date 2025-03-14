В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во вторник во время посещения Владимиром Путиным пункта управления курской группировкой доложил верховному главнокомандующему, что ВС России из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности.