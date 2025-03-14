В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию

«В связи с обострением оперативной ситуации на территории области… было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения», — говорится в заявлении администрации в Facebook*.
Данная мера коснется населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах Сумского района. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во вторник во время посещения Владимиром Путиным пункта управления курской группировкой доложил верховному главнокомандующему, что ВС России из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности.
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