На территории Сумской области началась принудительная эвакуация. Некоторые жители не желают покидать дома и остаются на Родине. Это, по словам главы военной администрации региона Владимира Артюха, не дает ВСУ в полной мере осуществлять деятельность.
Он сообщил, что власти Сумской области эвакуируют жителей восьми населенных пунктов. Многие давно уехали, однако несколько сотен человек все еще остаются на приграничных территориях.
«Принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей», — сообщили в областной администрации.
Украинские боевики находятся не в лучших условиях. Солдаты ВС России стремительно освобождают Курскую область и двигаются к Сумской области.