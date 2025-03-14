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На территории Сумской области объявили обязательную эвакуацию

Жителей восьми населенных пунктов Сумской области эвакуируют в принудительном порядке.

Источник: Комсомольская правда

На территории Сумской области началась принудительная эвакуация. Некоторые жители не желают покидать дома и остаются на Родине. Это, по словам главы военной администрации региона Владимира Артюха, не дает ВСУ в полной мере осуществлять деятельность.

Он сообщил, что власти Сумской области эвакуируют жителей восьми населенных пунктов. Многие давно уехали, однако несколько сотен человек все еще остаются на приграничных территориях.

«Принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей», — сообщили в областной администрации.

Украинские боевики находятся не в лучших условиях. Солдаты ВС России стремительно освобождают Курскую область и двигаются к Сумской области.