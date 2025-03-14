«Личный состав ВСУ тает»: Морочко предсказал неудачу для ВСУ при попытке захватить Суджу

«Для этого [отбить Суджу] нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана Зеленского крайне мало. Это и вооружение, и боеприпасы, которые сейчас идут с перебоями, и которые заканчиваются у Запада. Ну и, естественно, личный состав — он тает», — пояснил Морочко.