Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС высказал мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потерь в Курской области не смогут собрать достаточно сил и ресурсов для попытки вернуть освобожденную Суджу.
«Для этого [отбить Суджу] нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана Зеленского крайне мало. Это и вооружение, и боеприпасы, которые сейчас идут с перебоями, и которые заканчиваются у Запада. Ну и, естественно, личный состав — он тает», — пояснил Морочко.
Кроме того, военный эксперт добавил, что линия фронта украинских войск «трещит по швам» на всех участках зоны специальной военной операции. Морочко подчеркнул, что ВС РФ «успешно сдерживают попытки прорыва нашей обороны».
13 марта министерство обороны России сообщило о полном освобождении и зачистке в Курской области подразделениями группировки войск «Север» города Суджа, поселка Меловой и слободы Подол.