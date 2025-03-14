Кондратьев: из-за атаки ВСУ в Туапсе произошёл пожар на нефтекомплексе

Киев атаковал нефтекомплекс в Туапсе, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что загорелся один из резервуаров с бензином. Огонь охватил площадь свыше тысячи квадратных метров.
«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы», — написал Кондратьев в Telegram.
Он подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
К ликвидации возгорания привлечены свыше 120 человек, а также 39 единиц техники.
На месте находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Ранее Бойко заявил, что к ликвидации возгорания привлечены 16 пожарных расчётов.