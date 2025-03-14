Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев: из-за атаки ВСУ в Туапсе произошёл пожар на нефтекомплексе

Огонь охватил площадь свыше тысячи квадратных метров.

Киев атаковал нефтекомплекс в Туапсе, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что загорелся один из резервуаров с бензином. Огонь охватил площадь свыше тысячи квадратных метров.

«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы», — написал Кондратьев в Telegram.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлечены свыше 120 человек, а также 39 единиц техники.

На месте находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Ранее Бойко заявил, что к ликвидации возгорания привлечены 16 пожарных расчётов.