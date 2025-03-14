Новосибирский омбудсмен Панферов пояснил, вернут ли бойцов СВО домой после перемирия

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области и экс-комбат батальона «Вега» Андрей Панферов заявил, что Россия не должна соглашаться на перемирие, так как это приведет к перегруппировке противника и затягиванию конфликта. Такое мнение он высказал в разговоре с Сиб.фм.
Вчера, 13 марта, Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о перемирии, но его условия должны обеспечить долгосрочный мир и устранить коренные причины кризиса. По его словам, важно учитывать реальную ситуацию на фронте и то, как стороны будут контролировать выполнение договоренностей.
Однако Панферов считает, что приостановка боевых действий лишь сыграет на руку противнику.
«Я вам откровенно скажу. Никакого перемирия быть не должно. Должен быть полный мир в условиях России. В случае перемирия будет перегруппировка сил, подставка техники, получение разведданных — и конфликт получает новую фазу», — заявил он.
По его словам, боевые действия продолжаются, и активность российских войск остается высокой.
«Боевые действия идут, и идут интенсивно. Идет переброска войск с Курского направления, украинских, на другие участки фронта, где у них более сложная обстановка. Идет обычная боевая работа, интенсивные бои, она не упала», — отметил он.
Панферов подчеркнул, что российское командование не получало приказа об остановке наступления.
«До тех пор, пока не будет успешного мира, никто никого возвращать не будет», — подытожил он.
Ранее бизнес-омбудсмен Панфёров заявил, что СВО может закончится в 2025 году.