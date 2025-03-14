Новосибирский омбудсмен Панферов пояснил, вернут ли бойцов СВО домой после перемирия

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области и экс-комбат батальона «Вега» Андрей Панферов заявил, что Россия не должна соглашаться на перемирие, так как это приведет к перегруппировке противника и затягиванию конфликта. Такое мнение он высказал в разговоре с Сиб.фм.