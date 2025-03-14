Боец рассказал об обстрелах ВСУ Курской области кассетными боеприпасами

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.