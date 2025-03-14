России необходимо взять под контроль Сумскую область и всю территорию до Приднестровья. Так в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопрос о возможной зоне безопасности вдоль границ РФ и Украины командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Зона, я так думаю, что мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть, почему бы нет? Сегодня наш противник абсолютно не в состоянии нам противостоять», — ответил российский военачальник.
Но, говоря реально, добавил Алаудинов, зона безопасности необходима по нескольким причинам: чтобы отодвинуть противника с его постоянными милитаристскими замашками и чтобы мирное население ощущало себя спокойной.
Президент России Владимир Путин во время заседания в одном из командных пунктов Курской области, которое состоялось 12 марта, поручил создать зону безопасности вдоль государственной границы. Однако перед этим регион необходимо освободить.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подчеркнул ранее, что российские военнослужащие освободили от лап боевиков киевского режима более 86% Курской области.