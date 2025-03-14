Командование ВСУ увеличивает группировку украинских войск у Волчанска и Золочева в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Золочев прибыли дополнительные силы и средства вооруженных формирований Украины для усиления северных рубежей Харьковской области. Южнее Волчанска на позиции прибыл танковый взвод», — сказал он.
Кроме того, отметил собеседник агентства, у населенного пункта Казачья Лопань боевики Владимира Зеленского возводят новые и укрепляют уже имеющиеся фортификационные сооружения. Также минируется местность и строятся инженерные заграждения у села Липцы.
Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило элитное подразделение под Часов Яр из Курской области, где украинские военные терпят поражение.
Комментируя новые требования Киева усилить его армию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это слишком опасным в современных реалиях. В первую очередь потому, что на армию незалежной сильно влияют националистические элементы.