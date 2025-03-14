В Самарской области объявляли угрозу атаки беспилотников 14 марта

В пятницу, 14 марта 2025 года, ночью в Самарской области снова объявляли опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 02:10, она длилась около полутора часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 00:47, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Об угрозе атаки беспилотников в регионе с января предупреждают регулярно. Напомним, в случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом.
В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место.