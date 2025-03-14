В Самарской области объявляли угрозу атаки беспилотников 14 марта

Она действовала в регионе с 00:47, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Об угрозе атаки беспилотников в регионе с января предупреждают регулярно. Напомним, в случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом.