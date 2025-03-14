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В Туапсе загорелся резервуар с бензином после атаки БПЛА на нефтебазу

Площадь пожара составила 1000 кв. метров.

Минувшей ночью БПЛА атаковали нефтекомплекс в Туапсе. В результате атаки загорелся один из резервуаров с бензином.

Площадь пожара составляет более 1000 кв.метров. Потушить его пытаются 121 человек и 39 спецмашин.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

«Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Местные жители в соцсетях пишут о том, что слышали характерный звук беспилотников, а потом взрыв.

В аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и прилет.

Спустя несколько часов после инцидента в Туапсе аналогичный план ввели в аэропорту Внуково. Telegram-канал Baza пишет о звуках взрывов в Одинцово и Щелково.

Об уничтожении БПЛА сообщил и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Жители региона сообщали о взрывах в районе моста через Волгу.