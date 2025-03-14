Вернувшийся с СВО учитель планирует вернуться в школу Хабаровска

«Более двух лет назад я направился в зону специальной военной операции. Мне повезло — у нас очень сплоченный коллектив, мы помогали друг другу. Этому сейчас буду учить школьников. Там, на передовой, чувствовалась поддержка близких, особенно в те редкие минуты, когда удавалось пообщаться по телефону. Приятно, что город поддерживал семью, я многодетный отец. Из школы тоже приходили, интересовались, чем могут помочь. На праздники, на Новый год мои дети получили подарки в школе и в детском саду», — рассказал участник СВО.