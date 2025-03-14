Вернувшийся с СВО учитель планирует вернуться в школу Хабаровска

В хабаровской школе № 9 состоялась теплая встреча учеников с их учителем физкультуры и патриотического воспитания, который вернулся домой после участия в специальной военной операции. Педагог, проведший более двух лет на передовой, выразил желание вернуться к работе в школе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время встречи с учениками мужчина поделился своими впечатлениями о службе и планами на будущее.
«Более двух лет назад я направился в зону специальной военной операции. Мне повезло — у нас очень сплоченный коллектив, мы помогали друг другу. Этому сейчас буду учить школьников. Там, на передовой, чувствовалась поддержка близких, особенно в те редкие минуты, когда удавалось пообщаться по телефону. Приятно, что город поддерживал семью, я многодетный отец. Из школы тоже приходили, интересовались, чем могут помочь. На праздники, на Новый год мои дети получили подарки в школе и в детском саду», — рассказал участник СВО.
Директор школы № 9 Анна Куликова подтвердила, что рабочее место за учителем сохранено.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук с начала СВО дал поручение всем профильным структурам оказывать помощь семьям военнослужащих. Сейчас в городе активно ведется работа по адаптации вернувшихся бойцов.