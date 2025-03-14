В Новой Москве обломки БПЛА упали на территорию частного дома

«В коттеджный поселок в Новой Москве в частный дом попали обломки БПЛА. Пострадавших в результате инцидента нет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, признаков возгорания не наблюдается. Он также отметил, что в результате прилета БПЛА разрушена часть мансардного этажа и часть наружной стены. Кроме того, пострадали три автомобиля и квадроцикл.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву.