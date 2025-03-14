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В Калужской области сбили беспилотник

КАЛУГА, 14 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — написал он.

На месте работает оперативная группа.