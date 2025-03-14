В Калужской области сбили беспилотник

КАЛУГА, 14 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Обнинска Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.