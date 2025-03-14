Какие последствия после атаки ВСУ на нефтебазу в Туапсе?

В ночь на 14 марта жителей Туапсе разбудили громкие звуки и взрывы. Что примерно в три утра очевидцы услышали характерный звук беспилотника — по их словам, было слышно около семи взрывов.
Одновременно в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропорту Сочи. Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы до 3:25 ночи.
Позже возгорание резервуаров на территории нефтебазы подтвердил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
«Нахожусь на месте происшествия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействован 121 человек и 39 единиц техники. Ситуация под контролем», — написал он.
О том, что это была атака БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он рассказал, что на нефтекомплексе в Туапсе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — более 1 тыс. кв. м. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.
«Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке», — уточнил глава Краснодарского края.