В Туапсе школы и детские сады работают в штатном режиме

Ранее мы писали, в Славянске-на-Кубани вводили режим ЧС после атак беспилотников. Особый режим действовал в границах поселений, чтобы помочь жителям восстановить разрушенные дома. Всего в Славянском и Северском районах повредили 51 дом. Комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов. Наиболее пострадавший пятый участок посетили 18 февраля. В поселке Ильском комиссия проверила все 46 домов и два нежилых объекта.