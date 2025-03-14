В Туапсе школы и детские сады работают в штатном режиме

Школы и детские сады работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского муниципалитета.
Напомним, в ночь на 14 марта ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий комплекс. Площадь пожара, как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, составила более 1 тысячи квадратных метров.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. В тушении огня задействовали 121 специалиста и 39 единиц техники.
Ранее мы писали, в Славянске-на-Кубани вводили режим ЧС после атак беспилотников. Особый режим действовал в границах поселений, чтобы помочь жителям восстановить разрушенные дома. Всего в Славянском и Северском районах повредили 51 дом. Комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов. Наиболее пострадавший пятый участок посетили 18 февраля. В поселке Ильском комиссия проверила все 46 домов и два нежилых объекта.