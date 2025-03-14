Рогозин рассказал о ядовитых дронах ВСУ

«Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил (на Южмашзаводе в Днепропетровске этой гадости сотни тонн)», — сказал господин Рогозин. Он подчеркнул, что информация достоверная, и призвал российских военнослужащих беречь себя.
В 2024 году Минобороны России заявило, что украинская армия использует в зоне СВО запрещенные отравляющие вещества и химические средства. По данным ведомства, это приняло систематический характер. Отмечалось, что речь идет о нелетальном, но все равно запрещенном оружии.
Россия и Украина несколько раз обвиняли друг друга в применении химического оружия в зоне СВО. Согласно опубликованному в прошлом году заявлению Организации по запрещению химического оружия, предоставленных обеими сторонами данных недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Однако сама ситуация с возможностью применения химоружия в зоне конфликта остается «нестабильной и крайне тревожной».