Рогозин рассказал о ядовитых дронах ВСУ

Россия и Украина несколько раз обвиняли друг друга в применении химического оружия в зоне СВО. Согласно опубликованному в прошлом году заявлению Организации по запрещению химического оружия, предоставленных обеими сторонами данных недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Однако сама ситуация с возможностью применения химоружия в зоне конфликта остается «нестабильной и крайне тревожной».