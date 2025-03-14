12 марта командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинские боевики бегут из Курской области. Аид также отметил, что российские бойцы готовы продолжать двигаться вперед для создания санитарной зоны. Сейчас всё еще существуют рычаги сопротивления, однако противника «сносят». Командир также предложил, что через несколько дней операцию могут закончить.