«Испытывая нехватку продовольствия и опасность быть отрезанными, отступающие украинцы двигались быстро, по-видимому, под покровом темноты. То тяжелое снаряжение, которое они не могли взять с собой, они просто бросали», — указано в материале.
Экс пишет, что в качестве трофеев российской армии были оставлены лучшие единицы техники, в том числе иностранного производства, и артиллерии ВСУ. Он уточнил, что украинские боевики бросили танк M-1 Abrams, боевую машину пехоты (БМП) Bradley и другие образцы.
12 марта командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинские боевики бегут из Курской области. Аид также отметил, что российские бойцы готовы продолжать двигаться вперед для создания санитарной зоны. Сейчас всё еще существуют рычаги сопротивления, однако противника «сносят». Командир также предложил, что через несколько дней операцию могут закончить.