Что известно о новой атаке БПЛА на Московский регион

Обломки БПЛА повредили одну из квартир в жилом доме на Резервном проезде в Москве. Также обломки дрона упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб атаки
Средства ПВО за ночь и утро уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, 15 БПЛА сбили над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью, а также по одному — над Калужской областью и акваторией Черного моря.
Последствия
Обломки беспилотника повредили одну из квартир в жилом доме на Резервном проезде в Москве, поврежден козырек кровли. Пострадавших в результате происшествия нет. Дом оцеплен, кинологи проверяют наличие взрывчатых веществ. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.
Обломки БПЛА упали в районе жилого дома на улице Лестева на юге Москвы. Пострадавших нет, на месте работают специалисты экстренных служб.
Также обломки дрона упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве, пострадавших нет. Разрушена часть мансардного этажа и часть наружной стены. Кроме того, повреждены три автомобиля и квадроцикл.
Фрагменты беспилотника найдены в районе Объездного шоссе в Балашихе, там работают специалисты. Обнаруженные обломки направят на экспертизу после завершения работ.