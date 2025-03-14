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Что известно о новой атаке БПЛА на Московский регион

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь и утро сбили 28 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, четыре из них уничтожили над Московским регионом.

Источник: РИА "Новости"

Обломки БПЛА повредили одну из квартир в жилом доме на Резервном проезде в Москве. Также обломки дрона упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб атаки

Средства ПВО за ночь и утро уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 15 БПЛА сбили над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью, а также по одному — над Калужской областью и акваторией Черного моря.

Последствия

Обломки беспилотника повредили одну из квартир в жилом доме на Резервном проезде в Москве, поврежден козырек кровли. Пострадавших в результате происшествия нет. Дом оцеплен, кинологи проверяют наличие взрывчатых веществ. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Обломки БПЛА упали в районе жилого дома на улице Лестева на юге Москвы. Пострадавших нет, на месте работают специалисты экстренных служб.

Также обломки дрона упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве, пострадавших нет. Разрушена часть мансардного этажа и часть наружной стены. Кроме того, повреждены три автомобиля и квадроцикл.

Фрагменты беспилотника найдены в районе Объездного шоссе в Балашихе, там работают специалисты. Обнаруженные обломки направят на экспертизу после завершения работ.