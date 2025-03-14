Украинский беспилотник уничтожен над Крымом

Отмечается, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на полуостров около 10:30 14 марта.
«Около 10.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
Утром в пятницу над акваторией Черного моря силы ПВО сбили украинский беспилотник. Всего в течение прошедшей ночи и утром 14 марта было уничтожено и перехвачено 28 украинских БПЛА.
Кроме того, утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника сбиты над Балашихой, обломки упали в микрорайонах и на строящуюся многоэтажку. Пострадавших нет.
В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани — в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара — до 20 тысяч тонн.