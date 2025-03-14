Украинский беспилотник уничтожен над Крымом

В ночь на пятницу ВСУ также нанесли удар по Кубани — в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечено 40 единиц спецтехники, задействовано 143 человека. Продолжаются работы по недопущению распространения огня. Емкость резервуара — до 20 тысяч тонн.