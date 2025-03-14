Главное из брифинга Минобороны 8−14 марта 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери украинской стороны составили: свыше 2 315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин, 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.