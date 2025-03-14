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Главное из брифинга Минобороны 8−14 марта 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 8 по 14 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 15 групповых ударов

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей: объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, объекты ВПК, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР

В Донецкой Народной Республике военнослужащие «Южной» группировки войск взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Горького, бойцы группировки «Восток» заняли населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь.

Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении

Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в Харьковской области.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери украинской стороны составили: свыше 2 315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин, 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 585 боевиков

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1 585 бойцов, два танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по восьми бригадам противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 815 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, 15 полевых складов боеприпасов.

Бойцы «Центр» продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 10 украинским бригадам.

Потери противника превысили 3 540 человек. Российские военнослужащие уничтожили три танка, 23 боевые бронированные машины, 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми украинским формированиям.

Потери противника в живой силе превысили 1 085 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили четыре украинские бригады.

«ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.

Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • самолет МиГ-29 ВСУ;
  • 27 управляемых авиационных бомб JDAM;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • реактивный снаряд системы залпового огня Vampire;
  • 1 135 БПЛА.