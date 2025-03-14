По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 15 групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, объекты ВПК, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований.
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР
В Донецкой Народной Республике военнослужащие «Южной» группировки войск взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Горького, бойцы группировки «Восток» заняли населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери украинской стороны составили: свыше 2 315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин, 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 585 боевиков
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 585 бойцов, два танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по восьми бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 815 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, 15 полевых складов боеприпасов.
Бойцы «Центр» продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 10 украинским бригадам.
Потери противника превысили 3 540 человек. Российские военнослужащие уничтожили три танка, 23 боевые бронированные машины, 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 1 085 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили четыре украинские бригады.
«ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 43 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- самолет МиГ-29 ВСУ;
- 27 управляемых авиационных бомб JDAM;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- реактивный снаряд системы залпового огня Vampire;
- 1 135 БПЛА.