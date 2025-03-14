Более 170 человек тушат мощный пожар на нефтебазе в Туапсе

Для эффективного тушения пожара на объекте была увеличена группировка сил и средств. В настоящее время на месте происшествия работают 172 человека, а количество задействованной техники увеличилось до 48 единиц. Это позволило значительно усилить усилия по ликвидации огня и предотвратить угрозу дальнейшего распространения пожара, в том числе вплотную к резервуарам с горючими веществами.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что инцидент стал результатом целенаправленной атаки ВСУ с использованием БПЛА, что привело к возгоранию на территории нефтекомплекса. Вскоре после начала пожара огонь быстро распространился.