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Более 170 человек тушат мощный пожар на нефтебазе в Туапсе

В Туапсе продолжается ликвидация пожара на нефтекомплексе, возникшего в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона ведут неустанную работу на месте происшествия, оперативно принимая меры для предотвращения распространения огня.

Для эффективного тушения пожара на объекте была увеличена группировка сил и средств. В настоящее время на месте происшествия работают 172 человека, а количество задействованной техники увеличилось до 48 единиц. Это позволило значительно усилить усилия по ликвидации огня и предотвратить угрозу дальнейшего распространения пожара, в том числе вплотную к резервуарам с горючими веществами.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что инцидент стал результатом целенаправленной атаки ВСУ с использованием БПЛА, что привело к возгоранию на территории нефтекомплекса. Вскоре после начала пожара огонь быстро распространился.