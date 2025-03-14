Введенный в январе после атаки БПЛА режим ЧС отменили в Левобережном районе

В поврежденных многоэтажках подрядная организация заменила остекление, обшивку балконов и откосы. В квартире, где были самые существенные разрушения, восстановили кирпичную кладку, обновили балконный и оконный блоки, а также провели отделочные работы.
В ночь на 4 января в Воронеже и пригороде было сбито не менее пяти беспилотников. Несколько из них рухнули на территорию жилых домов на левом берегу. Тогда потребовалась ликвидация двух дронов. Один из летательных аппаратов подорвали на месте падения — на улице Димитрова. Еще два подрыва провели на Иркутской. Местные жители предварительно были эвакуированы. Также градоначальник сегодня рассказал, что районная управа приступила к работам по ликвидации последствий атаки 8 марта.
«Изначально была информация о повреждении остекления в двух квартирах, но после дополнительного обследования фасада выявили незначительные повреждения окна в еще одной квартире. В настоящий момент подрядной организацией проводится замена стеклопакетов», — уточнил Сергей Петрин.