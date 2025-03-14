Введенный в январе после атаки БПЛА режим ЧС отменили в Левобережном районе

В ночь на 4 января в Воронеже и пригороде было сбито не менее пяти беспилотников. Несколько из них рухнули на территорию жилых домов на левом берегу. Тогда потребовалась ликвидация двух дронов. Один из летательных аппаратов подорвали на месте падения — на улице Димитрова. Еще два подрыва провели на Иркутской. Местные жители предварительно были эвакуированы. Также градоначальник сегодня рассказал, что районная управа приступила к работам по ликвидации последствий атаки 8 марта.