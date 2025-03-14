Почти 250 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области

«Двести сорок один человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации. Спасатели МЧС России сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. В ПВР с курянами работают психологи ведомства: проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации и специальные упражнения для эмоционально-психологической разгрузки», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МЧС России отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь не только жителям Курской области, но и их родственникам, с которыми долгое время была утрачена связь, за сутки помощь получают несколько десятков человек.
«Все работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО», — добавляется в сообщении.
Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск «Север». Суджа является одним из городов, расположенных вблизи государственной границы в Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.