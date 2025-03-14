Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 260 человек, пять бронетранспортеров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также три пункта управления БпЛА. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 67 410 человек. Уничтожено 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2198 боевых бронированных машин, 2433 автомобиля, 553 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Освобожден населенный пункт Гончаровка
В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Гончаровка. В районах Гоголевка, Гуево, Заолешенка и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражена одна контратака противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Рубаншина, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.