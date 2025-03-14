Путин ответил на просьбу Трампа пощадить группировку ВСУ в Курской области

«Вместе с тем, мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение», — заявил Владимир Путин.