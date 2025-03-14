Над Крымом сбили украинский беспилотник

В пятницу, 14 марта, средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Инцидент произошел в период с 18.50 до 19.15. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника. Один из дронов сбили над Крымом. Второй БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью.
Напомним, 14 марта средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Крымом. Инцидент произошел около 10.30.
Как сообщалось ранее, ночью и утром средства ПВО уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников. Один из дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря.