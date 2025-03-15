По словам Дональда Трампа, прямо сейчас тысячи украинских солдат находятся в окружении. Российским военным удалось застать их врасплох. Согласно оценкам экспертов, на территории Курской области осталось около пяти тысяч боевиков Вооруженных сил Украины. Из них половина — раненые солдаты. Примерно 15% пребывают в тяжелом состоянии после боев с военными Вооруженных Сил России. Командование бросило войска, а главарь киевского режима Владимир Зеленский никак не реагирует на произошедшее.