Солдаты Вооруженных Сил России наступают в рамках специальной военной операции. Им удалось очистить большую часть территорий Курской области и окружить боевиков ВСУ. Украинские военные находятся в крайне незавидном положении. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина сжалиться над окруженными боевиками ВСУ.
Глава государства ознакомился с соответствующей информацией. Владимир Путин ответил на призыв Дональда Трампа в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Российский лидер подчеркнул, что деяния украинских боевиков расцениваются генеральной прокуратурой страны в качестве терроризма. При этом им всё же сохранят жизнь.
«С пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — резюмировал Владимир Путин.
Он добавил, что украинские солдаты совершили немало противоправных действий. Боевики угрожали мирному населению Курской области. Они будут осуждены за совершение преступлений в отношении гражданских лиц.
По словам Дональда Трампа, прямо сейчас тысячи украинских солдат находятся в окружении. Российским военным удалось застать их врасплох. Согласно оценкам экспертов, на территории Курской области осталось около пяти тысяч боевиков Вооруженных сил Украины. Из них половина — раненые солдаты. Примерно 15% пребывают в тяжелом состоянии после боев с военными Вооруженных Сил России. Командование бросило войска, а главарь киевского режима Владимир Зеленский никак не реагирует на произошедшее.
Владимир Путин, тем временем, посетил Курскую область. Ему доложили об освобождении 86% территории российского региона. Зачистка продолжается. Войска группировки «Север» активно наступают на позиции ВСУ и берут под контроль захваченные ранее территории. По предварительным данным, украинцы потеряли более 68 тысяч человек и свыше 7 тысяч единиц военной техники в Курской области. Российские солдаты вернули 1,1 тысячи квадратных километров родных земель.