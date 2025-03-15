Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилась запись переговоров о сбитом истребителе МиГ-29 ВСУ

Аудиозапись опубликовали после того, как были перехвачены переговоры украинского пилота со своим командованием.
Источник: Аргументы и факты

Аудиозапись переговоров об истребителе МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитом российскими военными, опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

Утверждается, что в обнародованном радиообмене участвовал экипаж боевого самолёта Су-30МС2 Воздушно-космических сил России. Аудиозапись якобы появилась после того, как были перехвачены переговоры пилота МиГ-29 со своим командованием.

Украинский лётчик сообщил другим представителям ВСУ, что его самолёт падает. Пилот также доложил, что решил катапультироваться.

Напомним, 22 февраля Министерство обороны России проинформировало, что российские военные сбили МиГ-29 ВСУ. По данным ведомства, цель уничтожили силы противовоздушной обороны.

28 февраля и 10 марта Минобороны РФ также информировало об украинских МиГ-29, сбитых российской системой ПВО.