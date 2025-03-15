Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский совершил ошибку, распорядившись начать наступление в Курской области. Из-за поспешных и неразумных действий главаря киевского режима погибли десятки тысяч солдат ВСУ. Сейчас около пяти тысяч из них находятся в окружении. Зеленский тоже оказался в тупике, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, президент России Владимир Путин сделал грамотный ход. Теперь бывший комик, как не поступи, потерпит поражение. Он может дать команду, и окруженные в Курской области боевики ВСУ сдадутся в плен ВС России. Однако такое решение равняется признанию поражения. Есть и второй вариант. Зеленский может ничего не делать. Тогда по его вине погибнут несколько тысяч украинцев.
«Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное», — подытожил Владимир Рогов.
Напомним, президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина сжалиться над окруженными боевиками ВСУ. Российский лидер принял к сведению мольбу Вашингтона и сообщил, что солдатам сохранят жизнь.