«Зеленский оказался в цугцванге»: Рогов оценил решение Путина по боевикам ВСУ в Курской области

По его словам, президент России Владимир Путин сделал грамотный ход. Теперь бывший комик, как не поступи, потерпит поражение. Он может дать команду, и окруженные в Курской области боевики ВСУ сдадутся в плен ВС России. Однако такое решение равняется признанию поражения. Есть и второй вариант. Зеленский может ничего не делать. Тогда по его вине погибнут несколько тысяч украинцев.