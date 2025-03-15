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Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен в Харьковской области

Украинские пограничники добровольно сдались в плен у Красного Первого на купянском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы начали добровольно сдаваться в плен солдатам Вооруженных Сил России. Так поступила, например, группа из пяти пограничников. Они сдались бойцам группировки войск «Запад» у села Красное Первое в Харьковской области, пишет РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры РФ.

Это далеко не первый случай. Украинские боевики и раньше сдавались в плен, спасая тем самым свои жизни. В нынешней ситуации, когда солдаты ВС России явно преуспевают в бою, это довольно разумный выбор.

«Группа украинских пограничников из пяти человек, принадлежавших третьему погранотряду ГПС Украины… добровольно сдалась в плен наступающим на купянском направлении бойцам», — рассказали собеседники агентства.

С призывом сдаваться солдатам ВС России выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обратился к оставшимся в Судже боевикам ВСУ. По словам Рамзана Кадырова, плен — лучший выбор для украинских военных.